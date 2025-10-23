豪宅限貸3成！「陶朱隱園」最新買家至少要掏出8.4億現金

現行央行豪宅限貸3成，也就是「陶朱隱園」17樓買家至少得搬出8.4億元現金。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕使照取得7年才算真正開胡的「陶朱隱園」，即便沒有出現過往熱炒的單戶總價18億元、每坪單價600萬元的超高價，但17樓公告總價12億元，也順利擠進臺北市、甚至全國單筆豪宅交易總價前三高排行榜，僅次於「文華苑」頂樓戶的13.74億元，以及「信義首席公館」頂樓戶的12.8億元，成為全國豪宅總價成交第三高紀錄。

房產業者指出，「陶朱隱園」17樓交易案備受矚目，尤其現行央行豪宅限貸令，最高只能貸款3成，換句話說，該買家至少得搬出8.4億元現金，甚至有可能不貸款，直接付掉12億元。

單筆總價逾10億豪宅 全國僅有5筆

而實價登錄政策是2012年8月上路，攤開臺北市豪宅逐筆實價揭露紀錄，過去13年多，僅有3筆豪宅單筆揭露總價逾10億元，倘若再加計有登錄未揭露的霖園集團「三太子」蔡鎮宇主導法人寶豐隆推出的「信義首席公館」頂樓戶，以及今日中工公告的「旋轉豪宅」陶朱隱園17樓，總計目前單筆總價突破10億元的公開紀錄也就僅有5筆。

根據實價揭露紀錄，臺北市單筆揭露總價最高的豪宅為「文華苑」14樓的頂樓戶，2022年1月總價高達13.74億元、每坪單價約244.6萬元，買家為龍巖集團家族。

第二高則是北市信義計畫區的豪宅「信義首席公館」頂樓戶，在2021年被創見束家以法人萬安科技名義以12.8億元買下，拆算每坪單價約326萬元。總價第三高則是今日公告的「陶朱隱園」17樓，被自然人以12億元買下，扣除車位與坪數，每坪約393.33萬元，不過，每坪單價則寫下台灣豪宅新高紀錄。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該豪宅從規劃、建築、行銷、潛銷各階段都帶動市場話題，其中從國際新聞報導進行定價更是一絕，所以從2018年開始，賞屋或請託賞屋的潛在買方或國家富豪絡繹不絕，而今天誠意讓利從開價每坪600萬元，一路到300萬元，更激起不少國家富豪、返台資金的興趣，出價、付斡的傳言不斷，所以回頭客進場的意願很高。

