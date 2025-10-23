自由電子報
美中新一輪貿易談判 10/24起在馬來西亞登場

2025/10/23 15:41

美中新一輪貿易談判，10/24起在馬來西亞登場。（路透資料照）美中新一輪貿易談判，10/24起在馬來西亞登場。（路透資料照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此世界前2大經濟體美國與中國尋求避免傷害性的報復式關稅戰進一步升級，中國商務部23日表示，經雙方協商，美中將自24日起將在馬來西亞舉行新一輪貿易談判。

中國商務部發言人在答覆有關中美經貿磋商的提問時表示：「經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。」

何立峰上週末曾與美國財長貝森特通電話，當時雙方同意舉行新一輪面對面會談。

中國本月宣布全面管制稀土產業，促使美國總統川普揚言要對來自中國的進口產品課徵100%的關稅作為報復，以及放話要取消原訂本月稍後在南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平的會面。但川普也表明，希望與中國達成「良好」協議以結束貿易戰。

