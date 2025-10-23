綜所稅男性身障者平均所得33.8萬 非身障者的4成4

財政部統計，2023年身障者綜所稅總所得，男性平均33.8萬元，為女的1.71 倍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，根據綜所稅申報資料，2023年身障所得人綜所稅總所得，男性平均33.8萬元，為女性19.8萬元的1.71 倍，近年差距逐步縮小；若與非身障者比較，2023年男、女性身障者平均每人總所得，分別為非身障者的4成4及4成1。

財政部指出，根據近7年綜所稅資料，2016至2022年所得人具身心障礙身分者介於42萬至45萬人之間，2023年為48萬人。2023年身障所得人綜所稅總所得為1308億元，折算平均每人總所得27.2萬元，男性33.8萬元為女性19.8萬元的1.71倍，差距近年逐步縮小。

若與非身障者比較，2023年男、女性身障者平均每人總所得分別為非身障者的4成4、4成1；所得成長幅度方面，近7年男、女性身障者各增7%、19.2%，也低於非身障者的23.7%、23.4%。

另，2023年身障所得人以有利息所得者 34.5 萬人最多，有股利所得者22.7萬人次之，就各類所得額觀察，以薪資所得701.5億元最多，占總所得5成4，股利、利息及租賃三項被動收入合占4成1，而非身障者之薪資所得及被動收入占比分別為7成5、2成1，兩者結構明顯不同。

財政部表示，折算2023年身障者平均每人主要所得，以薪資所得50萬元最高，其次為租賃及權利金所得17.7萬元、股利所得12.5萬元，且普遍呈現男高於女；與2016年比較，以股利所得增加3成6最多，其中女性增幅47%明顯高於男性33.8%，薪資、執行業務、利息所得分別增加13.8%、9.8%及減5.9%，亦是女性增幅大於男性；至於租賃及權利金所得，7年來變化不大。

