童子賢：AI成為全球變革核心力量 台灣競爭力向海外延伸

童子賢（右1）認為，台灣製造業外移並未削弱我國實力，反而在全球供應鏈中放大影響力。（記者洪友芳攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣科技業近年積極擴張海外產能，引發外界對「產業掏空」的疑慮，對此，和碩（4938）董事長童子賢今天受訪時強調，製造業外移並未削弱台灣實力，反而在全球供應鏈中放大影響力，而AI正成為下一波全球產業變革的核心力量，未來將如同網路般滲透所有數位設備與服務。

童子賢今天出席台灣半導體產業協會論壇，會後接受媒體聯訪時指出，早在1990年代末，廣達（2382）與鴻海（2317）等企業便已布局中國與東南亞，至今研發與決策核心仍在台灣，無論至何處擴廠，台灣始終是指揮中心。隨著少子化趨勢，台灣已不適合勞力密集製造，外移反而強化整體競爭力，關鍵在於掌握高階製造與技術主導權。

童子賢認為，AI 現在仍處於發展前期的「高中生」階段，尚未「大學畢業」，後續潛力無窮，「未來的筆電、工作站、甚至遙控器，都會需要具備 AI 能力，否則功能將大打折扣。目前全球興起的 AI 基礎建設浪潮，正是各國為了提升生產力、避免在技術革命中落後所展開的競逐。

回顧台灣科技產業的形成，童子賢認為，我國今天的優勢並非偶然，而是數十年來的正確選擇與人才累積所致。從張忠謀、林百里、林本堅等歸國學人帶動產業創業，到政府選擇資訊電子產業路線、避開重工業的路徑，讓台灣在亞洲國家中走出獨特發展模式。

童子賢說，如果當年的國家政策完全模仿日本的重工業，今天台灣可能就像韓國一樣在鋼鐵與造船業陷入困境，也正因為早期產業結構選對方向，台灣才能在當前科技潮流中維持韌性。而面對地緣政治衝突與供應鏈重組，各國應該回歸理性合作。

童子賢強調，二戰後的世界其實是一個地球村，沒有任何產業能脫離國際分工而獨立運作。若半導體或造船業強行回流美國，成本將上升25%至30%，難以維持競爭力。再以稀土為例說明，若中國限制出口，美澳只要決定開採，數年內便能恢復供給，顯示全球化仍具韌性。「產業是彼此依賴的結晶，若互相卡住，只會讓大家都卡不完」，他開玩笑稱，「希望下個月不要再有新的卡，讓大家都能順利買火煮米粉。」

