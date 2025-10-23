北市7月實價登錄價量齊縮 小宅價格一枝獨秀

台北市地政局7月實價登錄情形，住宅價格指數部分，大樓、公寓都呈現下跌，小宅一枝獨秀。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市地政局今（23）天發布最新一期的實價登錄情形，7月交易量、交易總額都較6月減少；與去年同期相較，交易量減幅49.34%，交易總額減幅44.17%。7月的交易總額除中山區增加，其他各區都減少，以內湖減少50.74%，減幅最大。在住宅價格指數部分，大樓、公寓都呈現下跌，只有小宅一枝獨秀，月線微漲。

7 月實價登錄情形，交易424件，較6月519件減少95件，減幅18.30%，較前一年同期837件，減幅49.34%；7 月交易總額124.23億元，較6月163.37億元減少39.14億元，減幅23.96%，較前一年同期222.52億元，減幅44.17%。

各行政區7月交易量，2區增加、10區減少，增幅最大為中山區，較6月增加13.24%；減幅最大為士林區，較6月減少42.55%。交易總額依序由中山區22.44億元、大安區19億元及內湖區18.4億元位居前3名；總額最少為萬華區，僅3.89億元，總額最高的中山區與最低的萬華區，差約4.77倍。交易總額除中山區較6月增加0.27%外，其餘行政區皆減少；減幅最大為內湖區，較6月減少50.74%。

在全市住宅價格指數部分，7月為127.04，較6月127.57下跌0.42%，較前一年同期129.23下跌1.69%；標準住宅總價2,013萬元，標準住宅單價每坪64.11萬元。大樓住宅價格指數較6月下跌0.31%、公寓住宅較6月下跌0.45%、小宅住宅較6月上升0.08%。綜觀全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，除了小宅的月線微漲外，其餘皆下跌。

