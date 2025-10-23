中國經濟太慘日企不撐了？養樂多11月關閉中國首家工廠

日本乳酸菌飲品製造商養樂多（Yakult）宣布，今年11月關閉廣州第一工廠。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕繼去年關閉上海工廠後，日本乳酸菌飲品製造商養樂多（Yakult）宣布，今年11月關閉廣州第一工廠。廣州一廠是養樂多在中國市場設立的首家工廠，近年中國消費低迷，養樂多在中國銷量持續下跌。未來廣州一廠將陸續轉移至廣州二廠及佛山廠，以優化生產系統。

綜合上觀新聞等中媒報導，日本養樂多本社株式會社20日宣布，廣州養樂多啟動業務重整程序。作為重組的一部分，該公司將啟動關閉廣州養樂多有限公司（廣州養樂多）廣州第一工廠的程序。該工廠將於11月30日正式關閉。

公司表示，未來廣州一廠的生產功能將陸續轉移至廣州二廠及佛山廠，以優化生產系統，有效利用管理資源。廣州養樂多指出，此次調整是基於公司整體策略規劃，旨在提昇在中國市場的競爭力，並推動永續發展。

這是養樂多1年內第2次關閉在中工廠。去年12月宣布關閉上海工廠，生產線已轉移至天津和無錫等基地，理由也是透過重組提升生產效率、整合資源，以提高銷售量和業績。

公開資料顯示，2002年，養樂多進入中國市場，得益於中國低溫益生菌飲料產品的空白，養樂多在中國銷量從2002年日銷6萬瓶到2021年為698萬瓶。其中，廣州養樂多為282萬瓶，是2002年銷量的50倍。

根據養樂多（中國）投資有限公司披露，今年上半年，中國養樂多的日銷量為267萬瓶，廣州養樂多的日銷量為180.2萬瓶，共計日銷量447.2萬瓶。與巔峰時期相比，養樂多在中國銷量出現明顯下滑。

