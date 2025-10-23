輝達入駐T17、T18何時拍板？苗博雅曝最快時間點

苗博雅（右）希望北市府明年過年前就能完成T17、T18地上權設定，盼輝達台灣總部盡速塵埃落定。（翻攝北市議會網站）

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽昨（22）日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約。社民黨台北市議員苗博雅今於議會質詢指出，現在新壽願意放手，民眾關心輝達能不能順利接手，提醒市府能先處理的相關流程要先啟動。地政局長王瑞雲說，產發局已經啟動專案設定計劃書，以及T17、T18之間計畫道路取消的作業，預計兩個月可以完成。苗博雅說，不管市府是不是要在明年6月電腦展有一個簽約儀式的公關策略，照時程看起來過年前就可以完成，希望盡快塵埃落定。

北市議會今進行民政部門質詢，苗博雅表示，中央今年7月16日有回函指，區段徵收土地可以專案設定給特定對象，議會也通過相關法源，但還需要提計劃書給區段徵收及市地重劃委員會，時程上要多久？

地政局長王瑞雲說，目的事業主管機關產業發展局已經準備上簽部份，重點還是在於何時能夠與新壽解約，兩清後才能啟動，市府目標希望能夠在明年6月的電腦展來簽約。

苗博雅批評，前幾天看到報載，輝達希望明年5月能夠開工，看來北市府沒達到對方期望的效率，這件事情台北市已經搞了5個月，還要再等到明年6月？

王瑞雲說，動工的話要把規劃設計送到都審會，時間上要看輝達；法務局長連堂凱說，一定專案配合處理，先把解約完程後續依法，趕在明年塵埃落定。

苗博雅提醒，市府要在電腦展與輝達簽約的公關策略他不管，只要求希望在輝達的期程內市府盡量配合，有很多可以平行進行的事情不要排前後，如產發局現在就可以寫計劃書；至於提送區段徵收及市地重劃委員會、都審會審議，都是市府的事情。王瑞雲說，這部分抓1.5至2個月可以完成。

苗博雅也點出，T17、T18中間有條計畫道路，輝達想要取消合併程一塊基地，這部分要經過細部都市計畫變更，時程要多久？王瑞雲說，產發局今天已經啟動作業申請，希望兩個月內可以完成。

苗博雅說，目前該有的法源依據都有，希望依照法律授權持續推進，希望不要再有奇怪的變數發生，盡快定下來，市民才會安心。

