地價稅開徵 竹市e化繳稅抽萬元商品券

地價稅開徵 新竹市有19萬餘戶，稅額近19億自用住宅占52.7%，提醒民眾E化繳稅，還可抽萬元大獎。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕114年地價稅11月1日開徵，新竹市稅務局表示，已在10月23日全面寄發稅單及轉帳繳納通知，並推出「e化繳稅好 EASY」抽獎活動，有機會抽中1萬元商品券。竹市114 年地價稅開徵戶數19萬561戶，稅額達18億9947萬元，較去（113年）年增加 1985戶、成長1.05%，稅額減少509萬元、減幅0.27%。其中自用住宅用地戶數達10萬344戶，占開徵戶數52.7%，較去年增加3234 戶、成長3.33%。提醒民眾可申請自用住宅用地優惠稅率。

稅務局說明，1地價稅課稅期間是當年度1月1日至12月31日，並以8月31日土地登記簿所載的所有權人為納稅義務人，民眾可使用e化繳稅或持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK 等便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式完成繳稅。只要使用e化方式繳納，不需登錄可參加「e化繳稅好 EASY」抽獎活動，最高奬項為1萬元商品券，另有5000元2名及1000元10名。可電洽：03-522-5161分機422至437或市民服務專線1999。

