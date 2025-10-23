TSIA理事長侯永清：台灣半導體做強做大 才有更多話語權

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清指出，台灣半導體做強做大，才有更多話語權。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）今天召開年會，理事長侯永清指出，今年台灣半導體產值將達到新台幣6.5兆元，年增率22.2%，創歷年新高；面對地緣政治政治及大環境不確定性的挑戰，他再三強調「我們唯一能做就是把自己做得更強更大，在世界才有更多的話語權」，特別是加速新技術的研發、強化產業生態鏈與國際合作。

侯永清表示，台灣整個產業協會以及會員公司，在方向上，首先，應該要加大、加快對新的技術的研發，尤其在先進製程、先進封裝的異質整合，新的材料以及對AI晶片的研發，「唯有把我們的技術做得更尖端、做得更好」，在技術轉折點上取得更多機會與話語權。

其次，侯永清表示，台灣半導體業要強化產業生態鏈與國際合作。去年TSIA成立「設備委員會」，擴張生態鏈範圍至先進設備與關鍵零組件，目標是讓整體生態鏈更強壯且不可取代。

他也指出，鼓勵擴大與世界夥伴合作，將國際夥伴引入臺灣生態鏈，以做大整體生態體系。截至去年，已有超過40家國外合作夥伴在台灣成立研發中心、營運中心或物料中心，顯示國際合作的擴張。相信在業務與法規層面持續協作，讓國際夥伴更容易在臺灣完成不可或缺的整合，以支持臺灣未來發展。

侯永清並表示，面對各國推動分散化及生態鏈要求，台灣半導體產業已在15個國家因應不同需求展開各式活動或投資。這反映客戶對市場的多元需求，也展現台灣半導體在全球扮演關鍵角色。

最後，在能源轉型與減碳承諾方面，侯永清指出，去年8月，台灣半導體產業協會自主宣言，針對節能減碳進行檢測，承諾減少自主用電排碳、間歇排碳，以及整個生態鏈的排碳。今年9月針對能源轉型困難與需求發表白皮書，並向政府提出意建議，展現政策溝通與倡議。

侯永清也感謝台灣半導體協會成員參加世界半導體年會，代表在國際場合為台灣產業發聲。

