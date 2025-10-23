T17、T18露曙光 李四川：今天會跟輝達聯繫

台北市副市長李四川表示，今天會跟輝達聯繫，告知T17、T18的現況。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕北士科T17、T18地上權陷入僵局，新光人壽昨天宣布有條件和台北市政府合意解約。對此，副市長李四川今天被問到，今天還是下週會跟新壽面談條件、預估分手費金額等問題，他回應，下午就會跟新壽聯絡，但未設定分手費是多少，今天也會跟輝達聯繫，告知T17、T18的現況。

李四川表示，下午就會跟新壽聯絡，需坐下來談談「他們所謂的成本經費到底多少錢」，然後原則上就會啟動合意解約的程序。不過他也提到，市府沒有設定分手費是多少，主要新壽這三年花費的成本，市府都願意承擔。

關於輝達是否確定說要T17、T18，以及先前提到的備案會否暫停，或是同步進行？李四川指出，昨天新壽公布記者會時，美國為就寢時間，今天會跟輝達聯繫。備案部分輝達已經啟動，也許會繼續進行，但市府會告知，T17、T18已有這樣的表態。

