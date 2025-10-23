鴻海攜手北榮聚焦智慧醫療 三大方向展開深度合作

鴻海董事長劉揚偉（右起）今與北榮院長陳威明簽署合作意向書。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）積極擴張智慧醫療事業版圖，管理層今日攜手台北榮民總醫院簽署合作意向書，雙方將在臨床驗證、AI多模態醫學模型開發及智慧醫院部署三大方向展開深度合作。此合作結合鴻海在AI、雲端與自動化領域的技術實力，以及北榮的臨床數據與研究能量。

根據鴻海規劃，未來將分三年合計捐贈三億元經費投入相關合作專案，目標與北榮共同打造具備台灣特色的AI精準醫療與智慧醫院新標竿。其中，將以透過科技結合醫療，運用臨床經驗為基礎，推動精準健康，看好隨著AI與機器人技術快速發展，醫療產業正加速數位轉型帶來的商機。

鴻海認為，北榮長期深耕臨床醫學、智慧醫療與研究創新，在醫療品質、病人安全與科技導入方面居全台領先地位，而集團近年持續推動「3+3+3 轉型策略」，其中「數位健康」不僅是產業升級的重要支柱，更是企業回饋社會的具體實踐。鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，我們這次的合作，不只是鴻海與北榮的攜手，更是「台灣、北榮、鴻海」三強聯手。

劉揚偉提到，台灣的健保制度與醫療照護品質舉世聞名，北榮更是其中的中流砥柱，擁有深厚的臨床與研究實力。鴻海則從製造業起家，已成功轉型為AI智慧平台與解決方案的領導者，在AI資料中心、雲端與自動化領域居全球前列。這次合作，就是要把「醫療的深度」與「科技的廣度」結合起來，為台灣開創智慧醫療的新可能。

鴻海此次攜手北榮，將以三軌並進的方式推動合作，聚焦智慧醫院自動化、AI多模態影像醫學模型與數位孿生、在宅醫療應用落地的三大主軸，並以「Dangerous（危險）」、「Repetitive（重複）」與「Value（價值）」三大維度為核心，打造智慧醫院示範場域，展現臨床實踐與科技創新的結合成果，讓科技真正解決醫療現場痛點，創造臨床價值。

在解決危險痛點方面，雙方將導入化療與放射性藥品自動化配藥機器人，建立更安全的藥師作業環境，減少人為風險並提升準確率與效率；同時推進TLA檢驗室自動化管理系統，實現血液、藥品與廢液全流程智慧化，全面提升醫療安全與作業效率。為了解決重複問題，也將運用AMR智慧搬運機器人與外骨骼裝置，協助醫護人員搬運與翻身，減輕照護壓力，讓醫護能專注於病患照護。

此外，雙方也將導入鴻海CoDoctor健康檢測設備與遠距生理監測平台，讓在宅照護概念於榮總落地，應用於長照 3.0 及榮民之家健康守護，延伸臨床照護的深度與廣度。在提升醫療價值的面向，將合作開發 「CoDoctor AI 多模態醫學模型」，以院方在癌症治療、神經醫學、心臟疾病、及放射診斷等領域的豐富臨床資料為基礎，結合鴻海AI運算平台與數位孿生技術，建構涵蓋多模態的 AI 醫學模型。

鴻海現在已與北榮規劃從失智症、攝護腺癌、肺癌、乳癌、冠心症等多領域出發，建立疾病風險預測、診斷與治療輔助系統。管理層看好這些模型不僅能強化醫師臨床輔助判讀能力，更將成為具在地數據主權與醫療實證基礎的 AI 生態，展現台灣自有的智慧醫療競爭力。

