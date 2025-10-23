新壽願放棄T17、T18 北市府約下週磋商

法務局長連堂凱（左）表示，與新壽約下週磋商。（翻攝北市議會網站）

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽昨（22）日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約。台北市法務局長連堂凱今說，今已與新壽方電話聯繫，先約下週磋商，如過程順利，雙方對於金額沒有太大出入就會請長官判斷。

台北市議會今下午進行民政部門質詢，民進黨議員鍾佩玲詢問法務局長連堂凱，合意解約的部份，接下來是否有時間表？何時會有結果？

連堂凱說，今上午有電話聯繫新壽要約下禮拜的時間，一旦有約成，幕僚就會先就合意終止契約內容來磋商，時間上都會盡快。鍾佩玲追問，是否下週就有結論？連堂凱說，如果順利的話，雙方沒有太多問題，就會請長官來判斷。

鍾佩玲表示，為了避免如同前市府一樣有爭議，也想請局長提醒府級，未來與輝達專案設定的內容、細節包含價金等要向議會來說明、報告。

連堂凱說，府方有說希望留成都公開透明，相關的程序他會轉達給市長、副市長。

