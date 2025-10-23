美祭制裁重擊俄油 彭博：印度進口量恐將歸零

美國總統川普（右）多次公開宣稱，印度總理莫迪（左）已向他保證將削減對俄羅斯石油的採購，但印度官方始終未予證實。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對俄羅斯的經濟絞殺戰再升級！根據《彭博》引述印度煉油廠高層人士的說法，在川普政府對俄國兩大石油巨擘祭出最新制裁後，過去三年來持續為兩國經濟帶來巨大利益的俄印石油貿易，預計將驟降至趨近於零。此舉被視為華府在外交喊話後，祭出的實質性重擊。

據《彭博》報導，多名印度資深煉油廠高層主管私下透露，華府隔夜宣布將俄羅斯最大的兩家石油生產商，也就是俄羅斯石油（Rosneft）與盧克石油（Lukoil），列入黑名單後，將使得印度繼續進口俄國原油變得「不可能」。由於事涉敏感，這些高層均要求匿名。

請繼續往下閱讀...

自2022年烏克蘭戰爭爆發、西方國家紛紛抵制俄油後，印度便乘勢崛起，成為俄羅斯廉價原油的最大買家之一。此一貿易不僅支撐了莫斯科的戰爭經濟，也為印度帶來了巨大的能源利益，但同時也讓新德里承受著來自美國的巨大壓力。

根據英國廣播公司（BBC）報導，就在制裁宣布前，美國總統川普已多次公開向印度總理莫迪（Narendra Modi）施壓。川普週二在白宮慶祝排燈節時，再度向記者重申，莫迪已在電話中向他保證，新德里「將不會從俄羅斯購買太多石油」，因為他也「希望看到俄烏戰爭結束」。

然而，對於川普的說法，印度官方的態度始終耐人尋味。莫迪本人在社群媒體上僅證實與川普通話並感謝其節日祝賀，卻對俄油一事閉口不談。印度外交部則多次以「不知情」或「沒有新評論」來回應媒體追問，顯示新德里在此議題上的尷尬處境。

美印貿易談判成關鍵 印度或逐步減量

分析指出，川普政府正對印度採取「軟硬兼施」的策略。硬的一手是經濟制裁，除了此次對俄油企的重擊，美國先前也已對印度商品加徵50%的懲罰性關稅，理由正是其持續購買俄油。軟的一手則是正在進行中的美印貿易談判，雙方都希望能達成一項期待已久的協議。

印度《鑄幣報》（Mint）近期便引述消息人士說法稱，一項協議可能很快就會宣布，其中「印度可能同意逐步減少其俄羅斯石油的進口量」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法