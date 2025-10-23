42歲男擁2000萬爽提早退休 一年半後因女兒「1句話」徹底擊潰

日媒以真實案例揭示了FIRE的另一面，金錢能帶來選擇權，卻無法取代生活的重心。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕愈來愈多人嚮往「FIRE」（財務自由、提早退休）的夢想生活。然而，日本一名男子在42歲實現FIRE，累積了1億日圓（約新台幣2001萬元）資產並提早退休，實現了所有人夢寐以求的自由，卻在短短1年半內，從意氣風發的「成功者」，變成被9歲女兒嫌棄的「失落父親」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的A先生（化名）曾是中小企業的經理，年收接近1000萬日圓，家庭和樂，事業穩定，但在外人眼中「一帆風順」的他，內心卻逐漸被壓力與空虛吞噬。他表示「我從來沒想過自己適合做公司職員。父母供我上大學，我又要養家糊口，所以得繼續工作。然而，一年一年過去，我越來越覺得自己不想只為工作而活，做經理讓我身心俱疲，只想辭職。」

A先生很早就意識到，要獲得自由，就需要錢。他早早就開始投資，加上父母遺產的累積，在42歲時成功存下1億日圓。他認為，這筆錢足夠讓全家衣食無憂，於是毅然辭職，宣布「從今天起再也不工作！」實現了提前退休。

他的妻子則繼續工作，表示「比起只和家人生活，我更想工作，融入社會。」於是A先生滿懷信心地要成為「模範主夫」，他則負責煮飯、打掃、洗衣、接送9歲女兒上下學，但理想與現實的差距，讓他迅速陷入無力。

他說「一開始還不錯，但沒了時間限制與責任感，我的懶散性格完全爆發。每天睡到中午，鬍子不刮、穿著睡衣在電腦前炒股。有時一整天沒踏出家門。」他坦言，沒有工作後，生活節奏完全崩壞，「沒有成就感、沒有社交、沒有目標」，即使擁有1億日圓，也感覺不到快樂。

直到某天，9歲的女兒對他說出一句話，徹底擊潰了他的自尊。女兒說「爸爸，你最近一直在家耶。頭髮亂亂的、鬍子也很髒，我不喜歡你。」這句話讓他心如刀割。曾經最崇拜自己的女兒，如今用「討厭」形容他，他表示「那一刻我明白，自己早就不是她心中值得驕傲的爸爸了。再多的錢，也買不到尊敬。」

在妻子的鼓勵下，A先生重新出發。他不再追求高薪，只希望「離家近、準時下班」。透過人脈介紹，他在一家中小企業擔任支援性職務，每週上班4天、下午5點準時下班，他說「我發現，真正的自由不是不工作，而是能用自己想要的方式工作。」恢復規律後，他重新找回生活秩序。每天早起、整理儀容、晚上陪家人吃飯、週末陪女兒出門。

報導指出，A先生的故事，揭示了FIRE的另一面，金錢能帶來選擇權，卻無法取代生活的重心。真正的財務自由，不是脫離社會，而是「重新選擇與社會互動的方式」。當工作感到厭倦時，自然會想「辭職」。然而，許多人都是在徹底放棄工作之後，才意識到與人交往和日常生活節奏的重要性。

