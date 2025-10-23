油價飆漲股市下挫 川普雙線出擊制裁俄國威嚇中國

川普怒取消峰會後，制裁俄國油企，

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府近日同時對俄羅斯與中國升高壓力，一方面因烏克蘭和平談判破局而制裁俄國兩大石油巨擘，另一方面則傳出為反制北京的稀土管制，正考慮限制對中國的軟體出口。此一「雙線出擊」的強硬姿態，立即撼動全球市場，導致國際油價週四（23日）應聲飆漲，亞洲股市則普遍下挫。

制裁俄國兩大油企 油價連日飆漲

根據法新社報導，在川普總統宣布對俄羅斯最大的兩家石油公司，國有的俄羅斯石油（Rosneft）與私營的盧克石油（Lukoil），實施「巨大制裁」後，兩大國際原油期貨價格繼週二上漲超過2%後，週四再度飆升近3%。川普在橢圓形辦公室受訪時坦言，他與俄國總統普廷的和平努力「毫無進展」，因此決定取消原訂的布達佩斯峰會，並祭出制裁。

此舉與歐盟對俄國的新一輪懲罰措施同步，旨在加大對莫斯科的經濟壓力。川普也宣稱，作為美印貿易協議的一部分，印度已同意削減對俄羅斯廉價石油的採購，進一步加劇了市場對原油供應的擔憂。

在美中戰線方面，市場的樂觀情緒同樣受到打擊。繼中國宣布稀土礦物出口管制，引發川普威脅將對中國商品加徵100%關稅後，週三又有報導稱，川普政府正考慮限制一系列由軟體驅動的產品出口至中國，範圍可能涵蓋筆記型電腦到噴射發動機。

此消息一出，立即引發市場對美中貿易戰全面再起的恐慌，亞洲股市週四普遍跟隨華爾街前一天的跌勢。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被問及此事時，語帶玄機地表示：「所有選項都在桌上。」更增添了市場的不確定性。

儘管市場主流觀點仍傾向相信，川普與中國國家主席習近平下週在南韓APEC峰會的會晤，將有助於緩和緊張局勢。但分析師警告，市場可能低估了川普政府強硬姿態所帶來的風險。

澳洲交易商Pepperstone的分析師衛斯頓（Chris Weston）指出，有關美國考慮限制軟體出口的頭條新聞，「無疑為市場的風險偏好潑了冷水」，並為美中貿易談判最終能否達成正面結果，「注入了一定程度的懷疑」。他反問，市場是否錯誤定價了美中任何一方採取強硬回應的風險。

