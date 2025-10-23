新壽放棄北士科！北市府曝：輝達今早先內部討論

北市產業發展局局長陳俊安表示，地政局跟法務局會開始啟動跟新壽合意解約的程序，由於目前還沒有實際進行協商，接下來會再針對他們提出的條件「合理性」，跟是否符合合約的內容規範進行討論。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕新光人壽昨（22）日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題有機會落幕。北市產業發展局局長陳俊安表示，地政局跟法務局會開始啟動跟新壽合意解約的程序，由於目前還沒有實際進行協商，接下來會再針對他們提出的條件「合理性」，跟是否符合合約的內容規範進行討論。

陳俊安指出，接下來就是兩個步驟，第一要先跟輝達做溝通，由於昨天新壽召開記者會的時間，對於美國來說是晚上，今天早上這個部分上午輝達內部，會先做個討論，市府也會持續跟輝達保持聯繫，後續輝達有任何進度、任何決定，市府也一定會配合輝達這邊，盡可能來協助他們。至於新壽部分，地政局跟法務局會開始啟動跟新壽合意解約的程序。

陳俊安說明，輝達發給不管是台北市、經濟部的需求書，到期日是24號，之後會針對所有縣市政府跟中央政府提供的土地，輝達去做內部的統整，過程當中北市府也會把T17、18的最新進度完整報告，讓他們回去進行公司內部的討論，等到輝達公司內部有明確的決定之後，才會進行後續的程序跟流程。

至於跟新壽的分手費部分？陳俊安指出，這部分還沒有實際進行協商，但是昨天新壽也釋出善意，市府也秉持共同創造台灣、整個國家最好的前提下，進行後續合意解約。

針對新壽合意解約的前提是返還成本，不過有議員認為，兩三年的時間都沒有動工，包括一些權利金不該返還。陳俊安表示，這部分要等到正式合意解約的時候，會再針對他們提出的條件「合理性」，跟是否符合合約的內容規範進行討論。

