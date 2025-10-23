T17、T18地上權合意解約 顏若芳試算曝天花板金額

台北市議員顏若芳認為，市府付給新壽合意解約的天花板金額應為47.25億元。（取自顏若芳臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽（新壽）昨鬆口在北市府同意返還北士科T17、T18「已支付的相關成本」前提下，雙方合意解除地上權契約；但「已支付的相關成本」為何？台北市副市長李四川在議會答詢時曾表示，已繳交的權利金約30幾億元，另外再補償約5到8億元，昨面對追問則說「還要再協商」。民進黨台北市議員顏若芳曾提出試算，認為「47.25億元」應該是解約費用的天花板。

顏若芳日前在議會質詢時曾表示，在合意終止條款中，只要北市府及新壽透過協調委員會決議，解約原因屬「除外情事」，就可以以「地上權剩餘價值」來計算需付給新壽的分手費；如以合意解約時間落在10月24日為例，地上權剩餘價值應為40.78億，加計返還履約保證金、剩餘租金，甚至利息損失，總額為47.25億。她認為，「47.25億元」應該是市府與新壽談判應堅守的預算天花板，未來市府提出預算到議會審議時，也不應超過此價格。

請繼續往下閱讀...

台北市長蔣萬安13日到議會答詢時提到，外傳的金額都是媒體的報導，市府不預設立場，要等新壽提出具體條件，告知計算方式，市府會評估合不合理，依程序辦理；輝達也願意承受該承受的部分，等新壽提出後，三方協商。目前新壽權利金已繳29億元、土地租金2億餘元，合計約32億餘元。李四川當時補充說，市府初步估算，除了返還新壽已繳的32億餘元，另外還有約5到8億元要再做協商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法