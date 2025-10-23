焦點股》華擎：小金雞利多連發 帶量大漲

華擎在小金雞利多連發之下，帶動今日股價逆風勁揚。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡大廠華擎（3515）受惠於旗下伺服器廠永擎（7711）下月上市，加上轉投資的東擎（7710）下週預計登錄興櫃，在小金雞利多連發之下，帶動華擎今日股價逆風勁揚，高點觸及314元，一度大漲8.08%，截至上午10時57分暫報303.5元，漲幅4.48%，成交量2519張。

永擎目前以鎖定AI新創與雲端服務供應商訂單，做為營運主要成長動能，管理層表示，藉由品牌與原廠委託設計（ODM）雙軌策略，以及海外在地化服務據點結合多地委外生產模式，建立具彈性的供應鏈結構，擴大在全球AI伺服器市場的滲透率，今年營收可望年增雙位數百分比。

東擎營運表現方面，管理層看好工業電腦市況回溫，系統業務前景也相對持穩，目前公司已經獲得美系雲端遊戲商給予的大單，2026上半年陸續出貨。從產品線來看，管理層看好平均單價表現都不錯，有助於拉升合併毛利率，具備未來成長潛力。

