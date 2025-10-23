驚！台積電沒獨吞特斯拉AI5晶片訂單 馬斯克說話了

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，特斯拉的AI5晶片設計不完全依賴台積電，三星（Samsung）也將參與。

《彭博》、《CNBC》報導，馬斯克在財報電話會議中透露，三星將與台積電共同分擔特斯拉 AI5 晶片代工工作。他說：「我需要澄清先前的公開說法，實際上我們會讓台積電與三星同時專注於AI5計畫。」

請繼續往下閱讀...

特斯拉仰賴自研AI晶片來驅動自動駕駛與機器人開發，同時搭配輝達硬體，形成完整的AI運算架構。

今年7月，馬斯克曾宣布與三星合作開發下1代 AI6 晶片，證實《彭博》的相關報導。雙方簽署1項價值165億美元的合約，被視為三星晶圓代工業務的重要突破。

當時馬斯克指出，三星已量產上1代AI4晶片，而台積電負責AI5的開發生產。

在晶片代工領域中，三星雖仍落後台積電，但該公司正積極擴建位於美國德州奧斯汀附近的生產中心。

此外，馬斯克也說明特斯拉為何不完全依賴輝達晶片。他指出，輝達在AI運算領域處於領先地位，但不不完全依賴輝達晶片，輝達必須為更廣泛的客戶提供服務，相較之下，特斯拉更需要針對自家任務量身打造的晶片，以支撐自動駕駛與視覺模型訓練的龐大運算需求。

「明確地說，我們不會取代輝達，但我們會結合使用兩者。」特斯拉在財報會議上揭露，目前的運算能力相當於8萬1000顆輝達H100晶片。馬斯克強調，特斯拉選擇開發專為自身任務量身打造的晶片，以支援視覺導向的自動駕駛模型訓練與運算，能讓系統架構更精簡、效能更佳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法