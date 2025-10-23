央行持金獲利逾十倍！楊金龍堅定表態：「不賣」，若外匯存底充裕不排除再買。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕今年以來金價驚驚漲，我國中央銀行因早年買進成本低，帳面潛在獲利已逾十倍，外界關切是否會趁勢賣出實現獲利，或是跟進其他央行腳步再度加碼黃金。央行總裁楊金龍今（23）日赴立法院財委會業務報告時明確表示：「不賣。」但也補充指出，若外匯存底充裕，將「考慮再買進」黃金。

民進黨立委郭國文質詢指出，央行現持有黃金約424公噸，全球排名第15，市值約1.8兆元新台幣。市場估算平均成本低於盎司400美元，以目前金價每盎司約4000美元計算，潛在獲利超過十倍。他詢問央行是否有意賣出部分持金實現獲利。

對此，楊金龍回應：「我們不賣。」至於是否可能再度買進，楊則說：「若外匯存底足夠多，也會考量再買。」

郭國文並提到，央行持有的黃金中有約7成當年是為平衡台美貿易順差所買進，若此舉有效，何不以同樣方式購買黃金，而非投資國防或農產品？楊回應，「這個方法確實用過，但美方並不承認。」

至於金價近期飆漲是否與全球央行買進有關，楊金龍在回應國民黨立委賴士葆質詢時指出，主要國家央行並沒有增加黃金持有量，近期買盤主要來自俄羅斯、中國大陸與印度等少數央行。他觀察到，最近這一波金價上漲的主因是民間需求推動，而非各國央行帶動。

