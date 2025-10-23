自由電子報
焦點股》新紡：新壽北士科讓步 猛攻漲停

2025/10/23 10:51

新紡旗下位在北士科附近的1.3萬坪土地，除了目前已公開標售的千坪土地外，剩餘土地將朝「只租不賣」的方向規劃。（資料照）新紡旗下位在北士科附近的1.3萬坪土地，除了目前已公開標售的千坪土地外，剩餘土地將朝「只租不賣」的方向規劃。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕新光人壽願意在收回「已支付的相關成本」前提下，與台北市政府合意解除T17、T18地上權契約，以利輝達興建海外總部。消息一出激勵新紡（1419）士林土地前景看旺，帶動新紡股價今日跳空漲停，截至上午10時35分暫報漲停價65.3元，創4個月新高，成交量1171張，漲停委買張數4161張。

針對北士科T17、T18土地，新壽表示，董事會出於維護國家最大公益為考量，決議改變原投資策略，以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利的機會，以化解僵局，也讓最近紛擾畫下句點，希望新壽的退讓能為台灣開創更輝煌的產業遠景。

新紡旗下位在北士科附近的1.3萬坪土地，除了目前已公開標售的千坪土地外，剩餘土地將朝「只租不賣」的方向規劃，也會繼續努力爭取都市更新容積獎勵的機會。此外，新紡也針對台北市捷運西湖站旁的土地資產，預計未來2至3年建物完工，公司擁有三分之二產權，初步規劃落成之後出租或出售。

