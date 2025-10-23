新壽鬆口合意解約 簡舒培：套利不成、輿論壓力迫讓步

台北市議員簡舒培認為新壽是套利不成加上輿論壓力，才讓步願意跟北市府合意解約。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達台灣總部進駐北士科T17、T18露出曙光，新光人壽表達願意在市府返還已支付成本下，雙方合意解除地上權契約，民進黨台北市議員簡舒培表示，樂見輝達留在台北市。她認為，新壽取得T17、T18的過程本就充滿爭議，取得土地只是想炒地皮套利，恰巧遇上輝達進駐的時機，眼見機（肥羊）不可失，於是獅子大開口；當發現市府尋求其他備案有「秘密基地」，不是非T17、T18不可時，加上社會輿論壓力，才決定讓步。

簡舒培說，早在今年5月中旬，輝達執行長黃仁勳就宣布台灣總部將落腳北士科T17、T18。市府在跟新壽協商的大半年間，難道沒發現新壽開出的解約條件不合理？難道是到9月中旬，新壽跟輝達的MOU都快到期了，才知道新壽討要的不只是目前付出的成本，還有「未來50年收益」?如果市府有決心要留輝達，發現解約條件不合理時，就應該尋覓備案，確保輝達進駐的進度不會延宕，也避免市府被新壽拿著兩塊養草地皮趁火打劫。

簡舒培說，輝達眼看市府對新壽的勒索無能為力，進駐T17、T18恐怕破局，轉而找上經濟部尋求協助，各縣市紛紛拋出橄欖枝，列出合適的土地向輝達招手。北市府怕輝達跑了，趕快尋求其他備案，近期傳出「秘密基地」的消息，新壽發現真的不是非T17、T18不可了，加上社會輿論的壓力，才總算決定讓步。

簡舒培表示，新壽取得T17、T18的過程中本就充滿爭議，此次協商過程更展現了什麼叫佔地為王、趁火打劫、坐地起價，從107億的未來收益，假動工後暴增成440億的潛在價值，甚至嗆聲「補償金屬於新壽與輝達的商業契約，與台北市政府無關」要求直接跟輝達談，把T17、T18真正的地主——台北市政府當塑膠。

簡舒培認為，新壽董事長魏寶生在記者會上說擔心「背信」，但新壽租下T17、T18擺在那邊養草，整整3年多不斷付出租金卻不開發，難道就符合企業利益、就不擔心背信了嗎？說到底，只是想藉由炒地皮套利，恰巧遇上輝達進駐的時機，眼見機（肥羊）不可失，於是獅子大開口，把政府土地當成套利工具，過程中不斷放話，混淆視聽、推諉卸責，把貪婪財團的醜陋嘴臉展現給全台灣人民看。

