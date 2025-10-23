曝新壽投入T17、T18「成本數字」 游淑慧：解約金額不用踩太硬

游淑慧認為，解約金額不用踩太硬，希望有三贏做法。（游淑慧提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽昨（22日）宣布，在北市府同意返還新壽已支付的相關成本前提下，與北市府協商解除北士科T17、T18地上權合約。國民黨北市議員游淑慧今表示，市府或許想要將履約保證金、已繳權利金、已繳土地租金都要回，部分議員立場則認為三年不使用是新壽問題，租金不能退；但她認為，不用踩太硬，帶點三贏的算法，市府最好11月底前完成與新壽的金額協商。

游淑慧臉書貼文表示，未來要給新壽的解約金，市府仍需編列預算送交議會來審查，若以新壽投入的成本來估算，大概可分三筆，包含履約保證金3.65億、已繳權利金29.93億、已繳土地租金2.799億。

她說，按新壽的態度，或許想要三筆全退，按市府態度或許也能同意，甚至還能加點利息當補償；但按議會部分議員的立場則覺得，土地拿走，三年不使用，是新壽的問題，租金怎麼能退？押金更沒有在算利息的。

她則認為，請神容易送神難，好不容易新壽只想拿回成本走人，北市也只想拿回土地送人，若解約金額沒有算到太不合理，她支持不用踩的太硬，帶點三贏的算法，情理法、法理情，靈活運用。不過，因為還要編列預算送到議會來審查，所以市府最好在11月底前，完成和新壽的金額協商。

