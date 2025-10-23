退休生活秒變災難！63歲翁因「1件事」 啃超商麵包度日

為照顧年邁父母而回到老家，已是現代社會常見現象，但此舉恐讓生活成本大幅增加，甚至影響原本的財務規劃。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為照顧年邁父母而回到老家，已是現代社會常見現象，但此舉恐讓生活成本大幅增加，甚至影響原本的財務規劃。日本一名63歲的田村誠先生（化名）與小他一歲的妻子陽子（化名）結婚已有40年，孩子也都已獨立，兩人生活十分安穩，不過在陽子的父親去世後，陽子擔心獨居的母親，於是搬到娘家居住，妻子突如其來的舉動，讓田村一時怒不可遏，雙方大吵一架後，陽子幾乎不再回家，田村先生一人承擔生活支出，結果食費翻倍，冰箱空蕩，原本安穩的退休生活瞬間失衡。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田村夫妻的子女已獨立，原本依照預估，田村先生每月可領18萬日圓（約3.71萬元新台幣）年金，妻子65歲後每月可再增加6萬日圓（約1.23萬元新台幣），加上約2000萬日圓（約412萬元新台幣）的存款，若不奢侈花費，理論上，兩人退休生活應該相對穩定。

然而某日陽子的父親去世了，陽子為照顧80歲母親，突然搬回娘家暫住，但知道田村先生不喜歡她的老家，因此一直難以啟齒。妻子突如其來的話，讓田村一時怒不可遏：「居然連一句商量都沒有……。」兩人陷入激烈爭吵。最終，妻子留在娘家，此後幾乎不再回家。

回到空蕩蕩的家，田村先生一人承擔生活支出，早餐改為便利商店購買麵包，晚餐則在附近餐館解決，結果食費翻倍，冰箱空蕩，原本安穩的退休生活瞬間失衡。

報導分析，熟年期的別居或離婚，不僅造成心理傷害，也可能對家庭財務產生嚴重影響。報導建議，照顧父母的分居雖無可厚非，也不必勉強維持與對方價值觀不合的生活，但為避免不必要爭執，平日溝通仍至關重要，尊重伴侶意願並給予支持，維持良好關係最為重要。

此外，老後資金計畫不應僅依靠兩人現狀生活，而是要預留彈性，必要時也可考慮繼續就業，這是保護自身最有效的防線。

