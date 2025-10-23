焦點股》金居：HVLP4成市場主流 加速擴廠進度

金居董事長李思賢看好高階銅箔後市表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居（8358）搭上AI伺服器熱潮，今年營運與獲利明顯成長，金居董事長李思賢昨表示，高階銅箔HVLP4產品已是主流，明年HVLP4產品有可能供不應求，公司今年退出低階產品、優化產品結構，現以HVLP3和HVLP4為主，目前正加速三廠蓋廠進度，趕在明年第四季開出產能，該廠有四條生產線，全部以HVLP4產品為主，在客戶需求強勁帶動下，預估第四季將是今年高峰，明年營運與獲利有望再向上，2027年在新廠加入後，營收成長幅度更大。

金居目前分盤交易、為處置股票，今日台股拉回，金居股價走弱，截至9:45分左右，金居股價下跌3.2%，暫報209元，成交量為1378張。

李思賢指出，目前公司出貨以HVLP3較多，明年HVLP4出貨放大，現在HVLP3加上HVLP4佔營收10-15%，明年可達15-20%，進一步拉高毛利率，明年第一季二廠HVLP4新產線將開出，一廠HVLP4產線將於明年第二季開出，明年HVLP3與HVLP4月產將達100噸到150噸，營收佔比可望達15%到20%，因水、電、碳費等成本提高，未來也可能調漲。

