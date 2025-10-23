焦點股》順藥：臨床2期數據揭露 利多出盡跌停

晟德集團旗下順藥昨揭露該公司研發的治療中風新藥的中國臨床2期數據，但股價利多出盡跌停。圖左為晟德集團創辦人林榮錦。（圖:晟德提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕晟德（4123）集團旗下新藥公司順藥（6535）昨晚發布新聞稿指出，公司重要合作夥伴—北京天壇醫院於西班牙世界中風大會上，發表公司研發的中風創新藥LT3001在中國執行之第2期臨床試驗的完整數據，研究結果顯示，LT3001對中重度及失能型中風患者皆展現優異的療效潛力。不過順藥今日早盤股價開低走低，直殺跌停，跌停價279元，截至9:30分，順藥股價緊鎖跌停，成交量1117張、跌停委賣張數約430張。

順藥本波股價從8月初的低點122元起漲，9月中旬最高來到329.5元，波段漲幅高達1.7倍，今日股價跌停，外界一方面是認為利多出盡，另一方面也有投資人認為順藥提供的臨床數據並不特別優異，且只是在中國的臨床2期數據，距離真正拿到藥證還有漫漫長路，股價沒有這樣的價值，因此股價回跌很正常。

根據順藥提供的新聞資料，本次臨床2期試驗主要目的在探索LT3001的安全性與治療潛力，並據此作為全球第三期臨床試驗設計的重要依據。研究結果顯示，LT3001對中重度患者族群（中風量表NIHSS 7-25分）中，在給藥後第90天，LT3001治療組可恢復至mRS 0–2（Modified Rankin Scale 0-2代表可自理生活、具獨立行動能力）的人數比例，相較於安慰劑組最高可達11.7%。在失能型患者族群（包括肢體運動障礙與語言功能缺損者）中，這項改善幅度更明顯，相較於安慰劑組，LT3001治療可增加約13–21%的患者恢復生活自主。

