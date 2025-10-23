郭明錤：iPhone Air需求低於預期 供應鏈已開始減產

蘋果（Apple）超薄手機iPhone Air今年9月上市後，銷售表現不如其他機型。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）超薄手機iPhone Air今年9月上市後，銷售表現不如其他機型。天風國際證券分析師郭明錤今（23日）透露，供應鏈已開始減產。

郭明錤今稍早在社交平台X發文表示，由於Phone Air需求低於預期，供應鏈已經開始降低出貨與產能，並指供應鏈的產能普遍到2026第1季會縮減80%以上，部分出貨前置時間較長的零組件，預計在2025年底前停產。

郭明錤認為，此意味著既有的iPhone Pro系列與標準版機型，已經很好得涵蓋了大部分的高階用戶需求，使蘋果很難再找到新的市場區隔與定位，像是蘋果先前推出的mini、Plus以及如今的Air系列，都未能成功吸引用戶。

郭明錤發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「我也想買Air啊但是就差3000台幣怎麼不買滿血的Pro」、「Air的螢幕還是太小。有加那麼大我就買了」、「連我都知道這是一個小眾產品，庫克會不知道？ ！」、「蘋果只能賣高階貨的命」、「Air太雞肋。既不能採用更薄的攝影機本質上真正的超薄，又只有一個完全滿足不了對拍攝需求的需求，兩頭不討好。」等。

