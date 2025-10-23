焦點股》聯茂：搶下全球第2張M9認證門票 股價衝漲停

聯茂最新M9材料獲得認證，今日股價強彈。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠聯茂（6213）深耕AI（人工智慧），認證進度快馬加鞭，針對2026年即將推出新一代AI資料中心所需要的M9等級Low CTE（低熱膨脹）超低耗損基板材料，已於下半年通過主要美系AI GPU大廠及數家PCB板廠認證，聯茂成為繼台光電（2383）之後，全球第2家獲得M9材料認證的廠商，帶動聯茂股價今日早盤帶量強漲，一度攻上漲停111元。

截至9:20分左右，聯茂股價大漲6.93%，暫報108元，成交量逾9300張，較昨日全天成交量2586張大增。

聯茂指出，M6、M7、M8等級之相關Low Dk（低介電質）高頻高速低耗損材料持續放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶，M9等級Low CTE超低耗損基板材料，已於下半年通過主要美系AI GPU大廠及數家PCB板廠認證。

AI高速傳輸運算推動半導體封裝技術加速升級，針對CoWoP （Chip-on-Wafer-on-Platform PCB），使PCB主機板直接承載高精密度訊號與電源佈線性能，降低PCB熱膨脹係數以解決翹曲問題的關鍵銅箔基板技術，聯茂已和主要美系AI大廠測試認證中。高階non-AI伺服器CPU主板上，聯茂對應PCIe Gen 6伺服器平台之M7無鹵超低電性耗損材料IT-988GL已通過各大伺服器ODM終端及PCB板廠認證。

在交換器設計陸續自800G升規至1.6T傳輸速度下，聯茂超低延遲、超低電性耗損M9等級之IT-999GSE系列材料也已送樣至各大終端及板廠客戶認證。未來無論高速電子材料需求來自於AI GPU/ASIC、AI CPU或高階non-AI伺服器和高速傳輸交換器，聯茂皆可全方位持續受惠於廣大雲端資料中心產業長期升級和需求成長的趨勢。

聯茂表示，東南亞產能布局（泰國廠第一期）已於第3季完成30萬張月產能，未來亦將視總體經濟/地緣政治和電子業市場需求做彈性的產能調配和繼續擴產，為公司長期成長步調奠定基礎。

