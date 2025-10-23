王品集團青花驕進軍香港 與香港7-Eleven聯名賣鮮食

海外鐵粉敲碗成功，王品（2727）集團旗下「青花驕」宣布成功進軍香港，與香港7-ELEVEn聯名，首波推出青花驕麻辣雞胸、青花椒香溏心蛋、麻辣寬粉等10款鮮食商品。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕海外鐵粉敲碗成功，王品（2727）集團旗下「青花驕」宣布成功進軍香港，與香港7-ELEVEn聯名，首波推出青花驕麻辣雞胸、青花椒香溏心蛋、麻辣寬粉等10款鮮食商品。

即日起於DFI零售集團旗下香港7-Eleven門市獨家販售，未來也希望能前進新加坡、馬來西亞等東南亞各地市場，成為品牌邁向海外重要起點。

請繼續往下閱讀...

王品表示，擴大海外零售布局，香港向來被視為品牌打入亞太市場重要灘頭堡，DFI零售集團旗下7-Eleven，在香港有超過千家門店，遍布全港各區、高密度及24小時營業特性，市場滲透率是香港最高，強強聯手成為「青花驕」進軍香港最佳夥伴。

因應香港的消費特性，鮮食強調小份量、便利包裝，微波即食滿足在地上班族、學生需求。

首波商品上架包括青花椒麻什錦鍋、麻辣寬粉、青花椒麻醬撈麵、青花椒麻雞扒三文治、麻辣雞胸、椒香溏心蛋等10款冷藏微波、即食商品。

「青花驕」目前在台有13家門店，以獨家九葉青花椒為主軸，打造鮮香麻立體味型，廣受許多饕客喜愛，也是許多愛吃辣的香港人，指定來台必吃火鍋美食，以台北中山北店為例，來自韓國、日本、香港顧客，來店用餐占比達4成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法