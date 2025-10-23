川習會將至 川普：將和習近平談中國採購俄油問題

美國總統川普（左）計劃在下週會見中國國家主席習近平（右）時討論中國採購俄羅斯石油的問題。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（22日）表示，他計劃在下週在南韓與中國國家主席習近平會晤時，討論中國採購俄羅斯石油的問題。在此之前，川普剛宣佈對俄羅斯2大石油公司實施新的制裁。

《彭博》報導，川普表示，自己真正要和他們談的是「如何結束俄羅斯和烏克蘭的戰爭」，無論是透過石油、能源還是其他途徑，川普認為，習近平會「非常樂意接受」。

川普提到，他相信習近平可能對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）產生「重大影響」。川普週三宣佈取消與普廷會談的計劃，並實施額外限制，以加強對俄羅斯領導人的施壓，這項會談旨在透過談判結束烏克蘭戰爭。

川普指出，習近平是「一個非常強大國家的領導人」，他認為習能產生巨大的影響力，兩人的會晤肯定會談論俄羅斯和烏克蘭。

川普也提到，他預計將在談判期間解決圍繞中國稀土出口的持續爭端，並贏得北京恢復購買美國大豆的承諾，雙方也將討論一項削減核武的協議。川普稱，自己認為兩人將就所有問題達成協議。

