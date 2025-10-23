自由電子報
台股開盤》台積電跳水 指數跌逾270點

2025/10/23 09:09

台積電跳水，指數跌逾270點。（資料照）台積電跳水，指數跌逾270點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易升溫，美股4大指數週三全數收黑，而台積電ADR亦下跌1.91%，台股週四（23日）在光復節連假前夕賣單砍出，指數開盤跌191.84點，以27457.07點，在台積電、日月光投控、鴻海、南亞科等電子股開盤下跌，加上金融與傳產也走跌，指數開低走低，跌277點，回測27371點，所幸航運、食品與造紙等少數類股逆揚，加上台積電跌勢未進一步擴大，指數跌幅收斂，早盤力守27400點。

川普政府傳出考慮對中國實施軟體相關出口管制，導致市場風險偏好降溫，加上多家美企財報憂喜參雜，美國華爾街股市22日全收黑。

道瓊工業指數下跌334.33點或0.71%，收在46590.41點。

標普500指數微幅下挫35.95點或0.53%，收在6699.40點。

那斯達克指數下挫213.27點或0.93%，收22740.40點。

費城半導體指數挫跌161.70點或2.36%，收6677.57點。

