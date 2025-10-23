黃金又慘跌了！陷4000美元保衛戰專家有話要說

黃金週三（22日）跌到近兩週低點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週三（22日）跌到近兩週低點，延續前1個交易日創下5年來最大單日跌幅的頹勢，專家指出，投資人選擇在本週五的重要通膨數據之前，先行獲利了結並不讓人意外，待經過必要的修正 / 盤整後，仍對黃金和白銀在2026年的展望依然樂觀。

黃金現貨價下跌1.7%，報每盎司4054.34美元，盤初曾升至4161.17美元；12月交割黃金期貨下跌1.1%，報每盎司4065.40美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「考量到過去幾週的顯著上漲，在週五的消費者物價指數（CPI）報告公布前出現一些獲利回吐，並不完全出乎我們的意料。」

市場預期，本週五的通膨報告可能顯示，9月核心CPI增幅維持在3.1%。該報告因美國政府關門而被推遲發布。

投資人幾乎已經完全消化美國聯準會（Fed）下週會議將降息1碼（25個基點） 的預期。

在此同時，俄羅斯週三表示，俄國仍在為總統普廷與美國總統川普之間潛在的領袖峰會做準備。投資人也在等待下週「川習會」的明朗化。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）說：「我們對黃金和白銀在2026年的展望依然樂觀，經過必要的修正 / 盤整之後，交易員可能會先休息並思考，最後還是可以得到這波歷史性漲勢尚未結束的結論。」

