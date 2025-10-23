美國出手了！重砲制裁俄羅斯石油巨頭 國際油價噴漲

國際油價週三（22日）上漲，並在結算後進一步上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（22日）上漲，並在結算後進一步上漲。主因是美國針對俄羅斯祭出與烏克蘭有關的新一輪制裁，矛頭直指俄羅斯的石油公司。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.26美元，或2.20%，收每桶58.50美元。

布蘭特期貨收盤上漲1.27美元，或2.07%，報每桶62.59美元。

而在美東時間22日下午6點（台灣時間23日早上6點）結算後，布蘭特原油期貨上漲3.03美元或4.94%，報每桶64.35美元；美國紐約西德州中級原油期貨則上漲1.42美元或2.43%，至每桶59.92美元。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三表示：「鑑於普丁總統拒絕結束這場毫無意義的戰爭，財政部現正制裁俄羅斯兩家為克里姆林宮戰爭機器提供資金的最大石油公司。」

這項新制裁鎖定了俄羅斯兩大石油巨頭：盧克石油（Lukoil）與俄羅斯石油公司（Rosneft）。

油價同時也受到美國能源需求增長的支撐。美國能源資訊署（EIA）週三表示，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存均下降，顯示煉油活動與需求同步回升。

數據顯示，上週美國原油庫存減少96.1萬桶至4.228億桶；路透社調查的分析師原先預估會增加120萬桶。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「目前美國整體石油需求超過每日2000萬桶，這在平季（shoulder season）來說相當驚人，顯示石油需求端依然強勁。」。所謂「平季」通常介於9月底至11月，能源需求相對疲軟。

投資人也在密切關注美中貿易談判進展，兩國官員預計本週在馬來西亞會面。

