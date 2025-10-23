台積電2奈米製程報價曝光！蘋果A20新晶片成本超驚人

台積電（2330）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）告知客戶，末代3奈米晶片單價比前代漲20%，2奈米製程在此基礎上再增加50%，外國科技媒體報導，蘋果（Apple）正為2026年iPhone 18系列推進A20晶片研發，該晶片預計成為首款採用台積電2奈米製程的處理器，預估單價成本約280美元（約新台幣8617元）。

《MacRumors》報導，A20作為蘋果A系列晶片的下1代升級，將轉而採用台積電2奈米技術，性能與能效有望大幅提升，同時為後續M6系列Mac晶片鋪路。

但技術躍升將伴隨成本激增。據報導，台積電告知客戶，末代3奈米晶片單價比前代漲20%，2奈米製程在此基礎上再增加50%。

供應鏈分析指出，2奈米初期因資本投入高、良率爬坡，代工廠難給折扣，量產版旗艦行動晶片恐高達280美元。比較來看，A18成本約45美元（約新台幣1385元），A19約150美元（約新台幣4617元），A20漲幅達86.67%，將取代攝影機成iPhone最貴單一零件，如果價格上漲不轉嫁給消費者，恐極大影響蘋果的利潤率。

高昂成本也可能影響產品策略。天風國際分析師郭明錤先前預警，蘋果恐因成本考量不會讓所有iPhone 18機型標配2奈米晶片。參考過往策略，可能只有高階的Pro與Pro Max型號搭載A20，標準版則可能沿用舊款或特供晶片，以平衡創新與市場競爭力。

目前，台積電2奈米製程正在推進，而蘋果A20晶片作為首款落地產品，其量產與定價策略將成iPhone 18系列競爭力的關鍵看點。

