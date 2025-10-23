靠ChatGPT安排台灣行！日女抵達「松山機場」卻傻眼了

日女第一次出國全靠ChatGPT，選擇台灣作為目的地，結果誤把「松山機場」搞混，從頭到尾待在日本。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名日本女網友透過ChatGPT規劃人生首次海外旅行，選擇了台灣作為旅行目的地，並選擇了松山機場為入境機場，沒想到誤把「松山機場」搞混，一下機竟然是出現在日本愛媛松山機場，這場烏龍不僅讓她哭笑不得，PO文也引起上百萬次瀏覽、近4萬網友按讚熱議。

日本女網友用ChatGPT規劃出國行程，第1次出國就選擇台灣，本來訂完機票後相當期待，甚至做了「台灣旅行計畫筆記」，記下很多想去打卡的景點，出發前，原PO還不斷在網上分享心情，坦言自己「緊張和不安到心臟都要跳出來了」。

但由於這是原PO第1次出國，對搭機流程並不熟悉，加上飛行時間短暫，她一路都沒發現異狀，因此當原PO抵達後，自己竟然是降落在日本的愛媛松山機場，「本來是要去台灣的，結果現在人卻在愛媛」，原PO表示，自己誤把日本愛媛縣松山機場當成台灣松山機場，從訂機票那一刻就鑄下大錯，「真的對自己無語了」。

文章在Threads爆紅，吸引上百萬名網友瀏覽、並湧入大量台日網友留言安慰與互動，原PO也持續發文表達自己的「失誤」，表示：「我仍然不斷問自己為什麼會犯這種錯誤，明明這個時候我應該已經在台灣了，我到底在幹嘛？」

許多網友安慰原PO，「原來不是只有台灣人被騙過，連日本人也會搞錯」、「你不孤單，很多台灣人也做過這件事」、「既然都訂錯了，那就好好放鬆去玩吧！」、「歡迎下次來台灣玩」。

也有網友則熱心分享愛媛旅遊資訊，建議她趁機好好享受當地景點與美食，包括道後溫泉、松山城、霧之森大福、少爺糰子、蛇口橘子汁、鯛飯、三津浜燒等，甚至提供商店街、美食店鋪、溫泉推薦及交通方式。

原PO看到大家反應熱烈，感動回應「明天就去道後溫泉附近觀光，已經把大家推薦的景點記下來了！」而她也檢討自己「失敗的原因」可能有以下幾個：

1. 機場名稱一樣（雖然嚴格說起來不完全相同），容易搞混。

2. 羽田機場出發的國際線有時會在第二航廈，這是個陷阱！（我還仔細用App 確認機票，想說「今天的航班不是第三航廈，是第二航廈啊」）

3. 完全沒搞懂搭國際線的手續（第一次出國，沒想到要辦出境手續、出示護照這些事，完全沒在我腦子裡）。

4. 太依賴ChatGPT（1和3的原因大部分都在這裡）。

5. 完全沒有懷疑自己訂錯票，所以上飛機後還悠閒的看書（飛機上播著首相投票的新聞，我居然也完全沒有覺得哪裡奇怪）。

雖然在陰錯陽差之下沒能踏上台灣，但原PO也決定順其自然，享受這場意料之外的旅行，並持續在Threads上分享自己的遊記。

