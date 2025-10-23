貿易戰升溫 聯合國秘書長警告：全球貿易體系恐「脫軌」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）週三（22日）表示，全球貿易體系正因關稅面臨重大挑戰，發展中國家受到的影響將最為嚴重，基於規則的貿易體系面臨「脫軌」的風險，並提到，對於貿易戰和貿易壁壘增加的擔憂。

《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）自今年1月上任以來的關稅決定震撼了金融市場，並為全球經濟帶來一波不確定性。川普在8月進一步對數十個國家的進口商品徵收更高的關稅，包括巴西、瑞士和印度等主要貿易夥伴都在尋求更好的協議。

古特瑞斯在日內瓦舉行的聯合國貿易和發展會議上表示，供應鏈陷入混亂，貿易壁壘不斷上升，那些最不發達的國家雖然只佔全球貿易流量的1％，但卻面臨高達40％的高額關稅。

歐盟以和美國達成協議，大多數出口到美國的商品面臨15％關稅，但對於那些最不發達國家，關稅通常要高得多。例如，寮國面臨高達40％的關稅。

世界貿易組織（WTO）在本（10）月稍早將2026年全球商品貿易量成長的預測降至0.5％，主因是美國關稅預計將產生延遲效應。這一數自相較8月預測的1.8％漲幅大幅下調。

川普的關稅政策也給WTO商定的全球貿易規範帶來了龐大的壓力，今年4月，WTO一名前負責人表示，除非世貿組織迅速進行改革，否則未來全球貿易的條款將不再由這個已有30年歷史的國際監管機構來決定。

