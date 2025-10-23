美國制裁俄羅斯2大油企 歐盟禁俄羅斯LNG

川普政府宣佈制裁俄羅斯2大石油公司盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油（Rosneft）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（22日）因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁，這是川普重返白宮後首次對俄羅斯實施制裁，針對俄羅斯2大石油公司盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油（Rosneft）。歐盟國家也在同日批准了第19項對莫斯科的制裁措施，其中包括禁止俄羅斯液化天然氣（LNG）。

《路透》報導，川普近日對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在烏克蘭戰爭問題上的不滿日益加劇。美國財政部表示，準備採取進一步行動，呼籲莫斯科立即同意停火。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示，基於普廷拒絕結束這場毫無意義的戰爭，財政部將對為克里姆林宮的戰爭機器提供資金的這兩家俄羅斯最大的石油公司實施制裁，同時也鼓勵盟友加入，一同遵守這些制裁。

美方推出制裁措施後，國際油價漲逾2美元／桶。

這項制裁是川普的一項重大政策轉變，在此之前他並未因為俄烏戰爭對俄羅斯實施制裁，而是依靠貿易措施。今年稍早，川普對印度加徵25％的關稅，以報復印度以折扣價購買俄油的行為，美國尚未對俄油的另一個主要買家中國徵收類似關稅。

川普週三在橢圓形辦公室向記者表示，他取消了原定在匈牙利與普廷舉行的峰會，因為他覺得現在「時機不對」。川普也提到，希望對俄羅斯油企的制裁不需要實施太長一段時間。川普去年稱，他傾向於迅速取消制裁，因為這些措施可能危及美元在國際交易中的主導地位，俄羅斯經常要求以其他貨幣支付石油費用。

歐盟的LNG禁令則預計分兩階段生效，短期合約將在6個月後結束，長期合約則會在2027年1月1日起生效。全面禁令將比歐盟執委會所提出「結束對俄羅斯化石燃料依賴」的計劃提前1年。

歐盟新制裁方案還增加了對俄羅斯外交官的旅行限制，並列出莫斯科影子船隊中的117艘船，使船隻總數量達到558艘。歐盟表示，制裁名單中也包括哈薩克和白俄羅斯的銀行。

歐盟外交知情人士也透露，4家與中國石油業相關的實體也將被列入名單，但名單將等到週四（23日）正式通過後才會公佈，這些實體包括2家煉油廠、1家貿易公司以及1家協助規避石油和其他產業監管措施的實體。

