每月工作1小時、年賺1470萬！31歲財富自由靠「1妙招」

〔財經頻道／綜合報導〕31歲就財富自由、現年37歲房地產投資者維尼（Pooh）表示，每月只要工作1小時，年租金可賺7000多萬日圓（約新台幣1470萬），其投資技巧是“獨棟住宅投資”，無需翻修或未來升級。

日媒《THE GOLD ONINE》報導，維尼表示，在開始現在的生活方式之前，我曾在金融機構、專門從事創收物業的房地產公司和物業管理公司工作，並不斷購買房產以產生租金收入，直到31歲幾乎半退休。

在財富自由後，我通常只有在接到房地產經紀人或專業人士的電話或訊息時才會工作。這些時候，我會用智慧型手機接電話和訊息，但更多時候我會和妻子悠閒地吃午飯，陪孩子們玩耍。

儘管如此，我的房地產年銷售額超過1億日圓（約新台幣2100萬），其中靠租金收入約賺7000萬日圓。

房地產這東西，買得越多就越容易賺，所以我的收入每年都在增加。除非我現有的客戶搬離，否則這種情況很可能會持續下去。

他進一步指出，為自己帶來租金收入和資本利得的主要長期房地產，是我在東京都內和其他地區擁有的獨棟住宅。

目前，他在東京都內擁有價值約7億日圓（約新台幣1.47億元）的房地產（其中約6億日圓（約新台幣1.26億元）是借來的），但沒有1棟公寓大樓，另在關東北部，也擁有幾間二手公寓，以及數倍於此數量的獨棟住宅。

我投資獨立屋的理念是把「購買」放在第一位，而不是花時間和金錢去DIY、裝修、自己管理。

他進一步指出，在房地產公司工作期間，就開始研究房地產投資，當我獨立時，我擁有大約700萬日圓的現金。

之後，我意識到賺錢比房租更重要，於是做了房地產仲介，透過買賣房產賺錢，然後進入了半退休狀態。我用這些錢，主要在郊區購買了更多收益更高的房產，結果從退休前到退休後的3個月裡，僅用2200萬日圓（約新台幣462萬元）的現金投資，就獲得了約1300萬日圓（約新台幣273萬）的年租金收入。

我之所以能夠用這麼少的錢獲得如此高的年租金收入，要歸功於當地的房產，尤其是該地區的老房子和公寓。

透過將這些區域性房產，與收益率較低但能產生高額資本收益的東京都內房產相結合，我既獲得了收益，也獲得了資本收益，持續實現了資產增值。這並非因為我有什麼特殊才能，而是因為我了解獨棟住宅的各種用途（例如，實際使用、出租、拆除用作空地、拆除用作停車場等），而這些用途是公寓大樓無法實現的，並且我努力讓每處房產在市場上發揮出最佳性能。

不過，投資獨立式住宅絕非易事。它需要在每個環節做出正確的判斷：評估房產、融資、裝修、租賃物業管理以及出售。對於那些想要在短時間內賺取超過1億日圓租金的人來說，這或許是個糟糕的選擇。

然而，我相信對於那些願意學習、準備採取行動並有耐心努力工作的人來說，這將是一項很好的投資。

近年來，許多投資人青睞的公寓和共管公寓的收益率持續下降，導致一般勞工階級入市難度增加。在這樣的時期，市場上供應充足的「獨立式住宅」的投資值得重新關注。雖然離家很近，但仍然鮮為人知的獨立式住宅的投資潛力可能會讓一些人感到驚訝。

