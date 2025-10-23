華府準備再出招！路透：美國考慮限制對中軟體出口

知情人士表示，川普政府正在考慮限制對中國實施軟體出口管制。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，川普政府正在考慮一項計劃，擬限制對中一系列軟體產品的出口，從筆記型電腦到噴射引擎，以報復北京新一輪的稀土出口限制。

《路透》報導，雖然這項計劃並非唯一正在審議中的計劃，但預計將兌現美國總統川普（Donald Trump）本（10）月稍早的威脅，即透過限制包含美國軟體或是使用美國軟體生產的商品在全球運輸，禁止向中國出口「關鍵軟體」。

川普10月10日在社群媒體上表示，將在11月1日前對中國輸美商品加徵100％的關稅，並對所有「關鍵軟體」實施新的出口管制，但沒有透露更多細節。

知情人士透露，這項措施可能不會取得進展，但2名知情人士稱，考慮這類控制措施的事實表明，儘管美國政府內部一些人傾向於採取更溫和的方式，川普政府權衡與中國的攤牌程度急遽升級。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（22日）在白宮被問到對中軟體限制時表示，將確認所有措施都已經擺在檯面上，如果這些出口管制，無論是軟體、引擎或是其他商品真的實施，美方很可能會與G7盟友協調。

前貿易官員、現任新美國安全中心（Center for a New American Security）的綺麗思（Emily Kilcrease）表示，軟體是美國的天然籌碼，但這類控制措施實施起來相當困難，並將對美國工業造成衝擊。

白宮拒絕置評。負責監管出口管制的美國商務部則未回應。

1名知情人士稱，美國政府官員可能會宣佈這項措施以向中國施壓，但不會真正實施，一些範圍較窄的政策提案也在討論中。知情人士表示，所有你能想到的東西都是美國軟體做的，這凸顯了擬議中行動範圍之廣。

此舉可能會擾亂全球與中國的貿易，尤其是科技產品的貿易，如果全面實施，可能會對美國經濟造成損失。這與拜登政府在2022年莫斯克入侵烏克蘭後對其實施的限制如出一轍，這些規定限制了使用美國技術或軟體在全球生產的商品向俄羅斯出口。

