亞洲2城市上榜！10大全球超級富豪最多城市揭曉 紐約位居榜首

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲2城市上榜！根據財富情報平台 Altrata 的最新數據，全球超級富豪（淨資產超過3000萬美元）最多10大城市，只有3個城市不在美國，而香港與東京則是亞洲唯二上榜城市，至於榜首則是紐約，人數是唯一突破2萬人，達2萬1380人，年增達23.4%。

CNBC報導，根據財富情報平台 Altrata 的最新數據，全球近5分之1的富豪居住在全球這10 個城市。

擁有超級富豪最多的城市是紐約，而且遙遙領先。根據這份截至6月的報告，紐約擁有2萬1380名超級富豪，較2024年成長了23.4%。報告並未具體說明這項成長是源自於超級富豪遷入紐約，還是現有居民加入超級富豪行列，還是兩者兼具。

紐約是全球最大的金融中心之一，這意味著許多超級富豪可能離工作地點很近。報告顯示，銀行和金融業是各代富裕人士最青睞的產業。

報告發現，排名第2香港超級富豪數量也不斷增加，2025年上半年，香港超級富豪數量約1萬7215人，成長11.5%。與紐約一樣，香港的金融業蓬勃發展。根據CNBC 7月發布的金融市場平台Dealogic的數據報告，2025年上半年，香港證券交易所的IPO估值成長了約8倍，達到140億美元（約新台幣4298億元）。

除了東京和倫敦等其他全球金融中心外，Altrata 榜單上的其他城市全部都是美國城市。這並不令人意外，報告稱，美國的超級富豪數量是排名第2中國的3倍多。

Altrata發現，淨資產超過3000萬美元的人佔全球百萬富翁人口的 1%，但卻擁有他們整體財富的近3分之1。

報告稱，超級富豪的數量也在增加。截至報告發佈時，全球約有51萬810人擁有超過3000萬美元的淨資產。 Altrata預測，到2030年，這一數字可能會上升到近67萬7000人。

至於超級富豪最多的10大城市，依序紐約、香港（1萬7215人、年增11.5%）、洛杉磯（1萬1680人、年增24%）、舊金山（8270人、24.9%）、芝加哥（7530人、年增21.7%）、東京（6940人、8.4%）、倫敦（6660人、9.7%）、達拉斯（6530人、年增23%）、華盛頓特區（6460人、年增23.6%）、休士頓（5900人、年增22%）。

