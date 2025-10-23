79歲翁生前自豪有370萬存款 女兒打開存摺直接傻了

即使年邁的父母口口聲聲說「退休金準備得很充足」，身為子女仍難免會感到不安。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使年邁的父母口口聲聲說「退休金準備得很充足」，身為子女仍難免會感到不安。等到真的面臨那個時刻、開始辦理繼承手續時，往往會發現一些出乎意料的事實。日本一名45歲婦人木村沙織（化名）常聽父親隆志（化名）說，自己有著1800萬日圓（約370萬元新台幣）的存款，要她不用擔心，結果當她在父親過世後打開存摺時，才發現根本不到100萬日圓（約20.57萬元新台幣），根本不知道怎麼回事。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，若「存摺內容」或「金錢管理」長期全由年邁的父母掌握，家人就難以掌握實際狀況，有時甚至會因此引發意想不到的糾紛。

以沙織的案例來說，她在整理上個月過世、享年79歲的父親隆志的遺物時，才發現了一個家人誰也不知道的「真相」。

沙織稱：「父親生前常說：『我有1800萬日圓的存款，不用擔心。』實際上，他每月有大約15萬日圓（約3.08萬元新台幣）的年金收入，一個人住在自己的房子裡，也沒過什麼奢華生活，所以我們都相信那筆錢應該確實存在。」

然而，當她打開父親房間抽屜裡的存摺時，映入眼簾的金額卻是7萬2356日圓（約1.48萬元新台幣）。沙織說：「我以為是哪裡出了問題，就查看了其他存摺，結果餘額都差不多。把幾本存摺的金額全加起來，竟然還不到100萬日圓。」

這讓沙織頓時陷入焦慮，她開始仔細翻查過去的存摺交易紀錄。「幾乎每個月都能看到一次提領5萬（約1.02萬元新台幣）到10萬日圓（約2.05萬元新台幣）現金的紀錄，但用途完全不明。信用卡明細上也幾乎沒有消費紀錄，根本不知道那些錢花到哪裡去了。」

雖然帳上偶爾出現家電量販店的提領紀錄，但家中並沒有添購新家電的跡象。這讓沙織一度懷疑父親是不是被人詐騙了。接著，她又在父親的郵件堆裡發現了好幾封來自消費金融公司的廣告信。

報導提到，這類情況其實並非特例。許多年長者會依據模糊的記憶或大致估算來談論「自己現有的資產」，若通帳長期由本人保管，家人就很難確認真實狀況。特別是當父母擁有多個帳戶，或使用網路銀行時，資訊容易分散，家人更難掌握全貌。

報導分析，近年來「電話詐騙」或是「針對高齡者的上門推銷詐欺」層出不窮；一旦發生可疑支出，若等到本人過世後才發現，幾乎無法追查真相。

沙織說，這次事件讓她深深體悟到，應該趁父親還在世時，就開口說『要不要一起確認一下存摺的內容？』。雖然父親總是一副『沒必要給你看』的態度，但若當時再多一句關心，或許就能避免這種情況。」

報導建議，為了避免遺留下來的家人陷入混亂，最好趁父母還健康時，就一起確認「財產狀況」與「支出明細」，這或許也是保護所愛之人的一項小小準備。

