雙薪家庭反被懲罰？ 她丈夫過世拿「遺屬年金」 看到金額後傻眼了

日本的「遺屬厚生年金」制度，原本是以「妻子為專職主婦」的家庭型態為前提所設計，因此與現代的雙薪家庭產生了明顯脫節。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本的年金制度中，有當丈夫或妻子不幸離世時，為遺留下來的家人提供生活支撐的「遺屬年金」制度，在現代多元化的工作型態下，與過去社會背景為前提所設計的制度之間出現了落差，導致不少人面臨「實際領取金額遠低於預期」的情況。如日本一名68歲婦人真邊惠子（化名）在丈夫明夫（化名）過世後，只能領到約700日圓（約144元新台幣）的遺屬年金，令她相當震驚。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，惠子和明夫兩人相識於大學剛畢業時，交往約3年後結婚，育有2個女兒。懷孕時，惠子曾考慮辭職專心育兒，但先生勸她：「接下來是女性也能活躍的時代，妳最好不要辭職。」

在丈夫積極參與育兒的幫助下，她成功兼顧了家庭與工作。惠子說，雖然在那個年代，男人做家事會被人側目。不過他仍然重視家庭，這點真的很感謝。

結果明夫不久前因為腦梗塞過世，突如其來的打擊讓惠子一度失魂落魄，這段期間惠子每天都在處理堆積如山的手續，而其中有件事讓她震驚不已。就是她在辦理年金手續時，年金事務所人員告訴她「遺屬年金概算金額」，大約只有700日圓。

報導分析，這是因為日本的「遺屬厚生年金」制度，原本是以「妻子為專職主婦」的家庭型態為前提所設計，因此與現代的雙薪家庭產生了明顯脫節。

遺屬厚生年金是給亡者的配偶的一種補助金，設計初衷是「讓失去主要收入來源的家庭能維持基本生活」，這有2個比較基準，一個是亡者老年厚生年金的報酬比例部分的4分之3，另一個是亡者報酬比例部分的2分之1，以及本人報酬比例部分的 2分之1的合計額。機構會取2個比較基準中較高的一方，作為遺屬厚生年金。

接著，再比較「A：遺屬厚生年金金額」與「B：本人老年厚生年金金額」，B部分全額發放，若A高於B，僅將差額部分作為遺屬年金加發。

以真邊夫婦為例，兩人有著相似的職涯與收入，各自每月領取的年金約17萬日圓（約3.5萬元新台幣），丈夫略高一點。假設基礎年金為7萬日圓（約1.44萬元新台幣），則厚生年金部分約為10萬日圓（約2.06萬元新台幣）。計算後，惠子可領取的遺屬厚生年金與她本人年金相差僅約700日圓，因此實際上只會多領700日圓。

惠子無奈地說：「當被告知只多700日圓時，我真的說不出話來。完全無法理解，雙薪反而讓人覺得吃虧的制度。」

報導提到，儘管遺屬年金制度常被批評為「過時的舊制度」，但要真正修正這種制度與現代生活之間的落差，恐怕仍需一段時間。

