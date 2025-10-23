自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》美中貿易戰升溫 美股全收黑、台積電ADR下跌1.91％

2025/10/23 07:12

美中貿易戰局勢再度緊張，加上多家美企財報憂喜參雜，美國華爾街股市22日全收黑。（路透）美中貿易戰局勢再度緊張，加上多家美企財報憂喜參雜，美國華爾街股市22日全收黑。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府傳出考慮對中國實施軟體相關出口管制，導致市場風險偏好降溫，加上多家美企財報憂喜參雜，美國華爾街股市22日全收黑。

綜合媒體報導，市場持續關注美中貿易情勢變化，美國總統川普近日對中國關係再度釋出不確定訊號，傳出川普考慮對中國祭出更嚴格的美國軟體出口限制。

在第三季財報季開局強勁後，華爾街正重新評估大型科技股的獲利表現，特斯拉將盤後公布財報，營收優於預期，收盤小跌0.82％。特斯拉公布財報也為「七巨頭」企業財報週揭開序幕。

焦點個股方面，Netflix財報不如預期，股價暴跌10.07%，收在每股1116.37美元；蘋果下跌1.64％、Alphabet小漲0.49％、輝達小跌0.49%；台積電ADR下跌1.91%，收在288.88美元。

道瓊工業指數下跌334.33點或0.71%，收在46590.41點。

標普500指數微幅下挫35.95點或0.53%，收在6699.40點。

那斯達克指數下挫213.27點或0.93%，收22740.40點。

費城半導體指數挫跌161.70點或2.36%，收6677.57點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財