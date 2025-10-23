美股收盤》美中貿易戰升溫 美股全收黑、台積電ADR下跌1.91％

美中貿易戰局勢再度緊張，加上多家美企財報憂喜參雜，美國華爾街股市22日全收黑。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府傳出考慮對中國實施軟體相關出口管制，導致市場風險偏好降溫，加上多家美企財報憂喜參雜，美國華爾街股市22日全收黑。

綜合媒體報導，市場持續關注美中貿易情勢變化，美國總統川普近日對中國關係再度釋出不確定訊號，傳出川普考慮對中國祭出更嚴格的美國軟體出口限制。

請繼續往下閱讀...

在第三季財報季開局強勁後，華爾街正重新評估大型科技股的獲利表現，特斯拉將盤後公布財報，營收優於預期，收盤小跌0.82％。特斯拉公布財報也為「七巨頭」企業財報週揭開序幕。

焦點個股方面，Netflix財報不如預期，股價暴跌10.07%，收在每股1116.37美元；蘋果下跌1.64％、Alphabet小漲0.49％、輝達小跌0.49%；台積電ADR下跌1.91%，收在288.88美元。

道瓊工業指數下跌334.33點或0.71%，收在46590.41點。

標普500指數微幅下挫35.95點或0.53%，收在6699.40點。

那斯達克指數下挫213.27點或0.93%，收22740.40點。

費城半導體指數挫跌161.70點或2.36%，收6677.57點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法