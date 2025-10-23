路透：日相高市早苗將推經濟刺激方案 估逾2.84兆

日本首相高市早苗21日率閣員亮相。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透報導，日本政府消息人士22日透露，新任首相高市早苗正在籌備1項經濟刺激方案，預計規模將超過去年的920億美元（約台幣2.83兆元），以協助民眾應對通貨膨脹。

日本首相高市早苗正籌備1項經濟刺激方案，預計規模將超過去年的920億美元，以協助民眾應對通貨膨脹。圖為新任財務大臣片山皋月。（彭博）

路透22日獨家報導，這項總額超過13.9兆日圓（約台幣2.84兆元）的方案，是高市自21日上任以來首項重大經濟政策措施，反映她所謂「負責任的積極財政政策」的承諾。

匿名消息人士表示，該方案將圍繞3大支柱展開：抑制通膨的措施、對成長產業的投資，以及國家安全。由於日本是全球債務負擔最重的經濟體之一，投資者正密切關注高市的支出計畫。

做為核心的通膨緩解措施，高市政府計畫迅速取消臨時汽油稅稅率。政府還將擴大地方政府補助，重點支持無法從現有加薪稅收優惠中受益的中小企業。

該方案也將投資人工智慧（AI）、半導體等成長型產業，反映政府對戰略性經濟發展的關注。

消息人士表示，方案的具體規模仍待敲定，最快可能下月對外公布。

對於即將到來的追加預算規模，日本新任財務大臣片山皋月22日在記者會上表示，目前仍言之過早，但估計將足以涵蓋所有必要措施。

日本政府正著手為本財政年度草擬補充預算，計畫於即將召開的臨時國會會期通過。若追加支出超出原先預期，政府可能需要發行赤字公債，引發如何在促進經濟成長與維持財政紀律之間取得平衡的討論。

牛津經濟公司（Oxford Economics）日本部門主管長井滋人（Shigeto Nagai）指出，該方案與高市在自民黨黨魁選舉期間的政策清單一致，這類措施與歷屆政府並無太大差異，過去政府通常將通膨帶來的額外稅收，用於大規模補充預算，支援弱勢家庭，而非追求基本財政盈餘目標。

自民黨總裁高市早苗21日當選日本首位女首相，使日圓與公債殖利率下跌，市場預期高市上任可能延緩日本央行進一步升息的步伐。

長期支持已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」刺激政策的高市，主張提高財政支出與減稅，並承諾重新確立政府對央行的影響力。日本央行正在考慮更多升息措施，下一次政策會議定於10月29至30日召開。

高市在21日的記者會上表示，貨幣政策屬於政府整體經濟政策的一部分，由政府承擔最終責任；至於具體操作手段，由央行自行決定。

