TSIA年會今登場 侯永清、童子賢聚焦產業韌性

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體體產業協會（TSIA）2025年會將於今（23）日下午登場，由理事長、同時也是台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清主持， 今年主題聚焦「強化台灣半導體產業韌性，鞏固全球領導地位」，產業產業領袖齊聚新竹國賓大飯店探討面對國際局勢變化，如何促進產業整體競爭力。

TSIA表示，面對國際局勢的迅速變化，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧化應用的擴增，促進產業的整體競爭力是大家共同努力的目標，今年主題聚焦「強化台灣半導體產業韌性，鞏固全球領導地位」，將邀請和碩聯合科技董事長童子賢以「產業發展與世界局勢」為主題發表專題演講。

此外，也將舉辦論壇，論壇主軸為「深化台灣半導體產業優勢，持續引領全球發展」，邀請國立陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成擔任主持人，與談人包括聯發科副總經理吳慶杉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台積電資材管理處長柯宗杰、京元電子總經理張高薰、工研院資深副總暨協理蘇孟宗。

TSIA致力於人才培育及推廣多年，每年皆會選出對半導體研究有傑出表現的具博士學位新進研究人員及博士生，給予表揚與頒發獎金鼓勵。獲得今年半導體獎得獎的博士包括陽明交通大學資訊工程學系吳俊峯、成功大學電機系范銘彥。

博士研究生得獎者包括台灣大學重點科技學院元件材料與異質整合博士學位學程呂育誠、台灣大學光電工程學研究所林禹彤、陽明交通大學材料科學與工程學系林懷恩、成功大學電機系微電子所洪皓君、陽明交通大學前瞻半導體研究所徐承煒、中山大學材料與光電科學學系郭娟瑋、中山大學電機工程學系郭庭慈、清華大學電機工程系温戴豪、台灣大學電子工程研究所黃柏崴、陽明交通大學國際半導體產業學院楊宗穎。

其中，郭娟瑋、郭庭慈為女性得主，TSIA表示，近年女性研究者在半導體領域都有非常傑出的表現，期待能有更多的女性研究人員投入半導體研究，也鼓勵年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰。

