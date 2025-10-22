迷因狂熱炒成妖股 Beyond Meat 4天飆漲1300％

「超越肉類」（Beyond Meat）股價4天漲近1300%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，植物肉公司「超越肉類」（Beyond Meat）22日盤前股價翻了1倍，4天漲幅近1300%，重演週期性震撼市場的「迷因股」（meme-stock）狂熱。22日台灣時間晚間10時30分，「超越肉類」漲逾103%，每股暫報7.36美元。

報導說，這家陷入困境的植物肉製造商，22日紐約時間上午6時38分股價飆漲100%。這檔上週四股價收在52美分的個股，仍較2019年紀錄新高時縮水97%。

該個股上週五開始飆漲，隨著《商業內幕》（Business Insider）報導，一名叫做塞門尼欽（Demitri Semennikhin）的交易員，在社群媒體上大力鼓吹該股後，20日進一步推升漲勢。

報導指出，該動能可能是由空頭回補（Short Squeeze）所帶動，截至9月底，約64%的流通股遭放空。投資公司 Roundhill Investments 20日在X平台上宣佈，將「超越肉類」加入其Roundhill迷因股ETF中。

21日該公司宣布增加在沃爾瑪門市的銷售，其產品將在沃爾瑪逾2000家店購得。此消息進一步推動股價上漲。

21日該股成交金額達59億美元，相當於公司市值4.2倍。上週初「超越肉類」的股價暴跌，當時該公司說，所有債權人已接受恐導致股東權益大幅稀釋的債務交換計畫。

