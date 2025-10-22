iKala強化旗下AI平台能量 成功擴大日本市場版圖

愛卡拉共同創辦人暨執行長程世嘉說，透過雙方最新的策略合作，REECH將成功為客戶搭起通往世界各地的商業橋樑。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕跨國AI公司愛卡拉（iKala ）積極強化行銷能量，攜手旗下全球AI網紅平台Kolr取得日本網紅行銷品牌REECH專案訂單，協助當地企業客戶存取全球最大的3億名、來自190個國家與地區的網紅資料，以及60億筆相關的數據，並能透過AI加以搜尋、分析。

愛卡拉此次與REECH結盟形成戰略合作夥伴關係，管理層看好有助於連結全球網紅，為日本品牌開拓跨境商機。隨著企業多角化經營的需求日益增長，許多日本品牌正將海外市場視為首要目標。根據 Tanabe Consulting 的調查顯示，將近八成的日本企業已展開或計劃進行海外擴展業務。

此外，資誠（PwC）針對日本企業在全球經營戰略的趨勢調查中也顯示，超過五成的日本企業將「缺乏深入的市場情報」視為最大的挑戰。愛卡拉觀察，當全球擴張成為品牌首要任務的同時，REECH持續收到越來越多來自日本品牌的詢問，尋求國際網紅的合作。以合作之前來看，REECH擁有日本當地最大的網紅資料庫，收錄超過60萬名在地網紅。

愛卡拉共同創辦人暨執行長程世嘉說，透過雙方最新的策略合作，REECH將成功為客戶搭起通往世界各地的商業橋樑，利用旗下AI平台龐大的全球網紅數據，並藉由數據驅動的洞察，可望順利分析、連結國際創作者。在台日雙強的合作之下，公司成功擴大日本市場版圖，未來目標打造全球級網紅行銷生態系。

