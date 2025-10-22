15年逆襲！僅32％韓企稱技術領先中國 2010為90％

僅32%韓企認為技術優於中國。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》22日報導，大韓商工會議所（KCCI）調查發現，韓國製造業者認為，他們不僅在價格競爭力上落後中國業者，在技術實力與生產速度也落後中企。

報導說，KCCI針對370家韓國製造業者，進行「韓中工業競爭力認知調查與成長建議」的民調，根據21日公佈的調查報告，僅32.4%回應者認為，韓企的技術競爭力優於中國，45.4%認為兩國不相上下，22.2%表示中國取得領先。

2010年相同的調查顯示，89.6%回應者認為韓國企業領先，該認知在短短15年完全改變。

在價格方面，84.6%表示韓國產品較昂貴。值得注意的是，53%說，中國產品較韓國產品便宜逾30%。認為中國產品便宜30%以上的產業中，顯示器（66.7%）、醫藥與生技（63.4%）以及紡織與服飾（61.7%）的比例最高。

即使被認為是韓企強項的製造速度，42.4%的業者回答中國具有優勢，超過35.4%表示「我們生產速度較快」。

由於自認技術、速度與價格競爭力落後中國企業，預期韓企的全球市占率與銷售也將下滑。當被問及未來3年中國工業成長對韓國業者的衝擊時，10家製造業者中就有7家（69.2%）回答「韓國的全球市占率將下滑，銷售也將縮減」。

KCCI分析說，韓中技術翻轉的主因在於中國政府的大規模投資支持與靈活的法規環境。KCCI一名主管說，「當中國傾注大規模補貼，包括政府主導、規模1.8兆美元的基金之際，韓國依賴的是抵稅」。

KCCI產業創新部主任Lee Jong-myung表示，「現在韓國的製造競爭力正減弱，是全力以赴的時候了；我們需要大膽轉向以成長為導向的政策，讓我們的企業能加大投資，並建立技術實力」。

