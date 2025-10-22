自由電子報
東京遊客衝出18兆日圓經濟力 官員直呼外國人這能力超強

2025/10/22 20:31

日本旅遊的觀光客為東京帶來高達18.4844兆日圓（台幣3.7兆元）的經濟產力。（法新社）日本旅遊的觀光客為東京帶來高達18.4844兆日圓（台幣3.7兆元）的經濟產力。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕到日本旅遊的觀光客為東京帶來高達18.4844兆日圓（台幣3.7兆元）的經濟產力，東京都政府官員直呼「外國人消費力強」是主因。

東京都政府宣布， 2024年訪日遊客消費的經濟影響將達到18.4844兆日圓，比前一年增加30%，創下自2004年調查以來的最高值。這是自新冠肺炎疫情過後，遊客逐漸回流，消費呈現成長態勢。

東京都政府公佈了「生產連鎖效應」，該效應反映了遊客消費對其他行業銷售額的成長程度。與新冠疫情爆發前的2019年相比，2024年的數字將成長1.5倍。

東京都政府官員表示，國內外遊客都已回流，人均消費額很高，尤其是外國遊客。

今年1月至3月，訪日日本遊客數量基本持平於1.2269億人次，但外國遊客數量大幅增加，達742萬人次（較去年同期增長33%），創歷史季度新高。遊客消費總額達2.2432兆日圓。

