防堵非洲豬瘟！關務署4大策進作為 嚴查中港澳航班旅客

為防堵非洲豬瘟，關務署表示，將加強查核中港澳等高風險航班入境旅客。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台中一處養豬場驗出非洲豬瘟，立法院經濟委員會明邀請農業部、財政部關務署進行報告。關務署書面報告提出4大策進作為，包括：與防檢署合作嚴查中港澳高風險航班旅客；深化情資交流與風險管理，強化人工開箱查驗；優化科技查緝工具；以及提升專業培訓。

關務署表示，為防堵非洲豬瘟入侵，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，包括對自中國、越南及泰國等39處高風險地區入境旅客手提行李，實施百分之百X光儀器檢查；對國際商港郵輪及小三通入境旅客託運行李實施百分之百X光儀器檢查；所有進口郵包均經X光儀器檢查；所有空運及海運的快遞貨物也百分之百實施Ｘ光儀器檢查，並不定期實施專案查緝。

關務署表示，海關將持續優化查緝工具，精進風險管理，與主管機關防檢署及國內外執法機關情資交流及合作，持續落實相關邊境管制作為，為維護我國農畜產業安全貢獻心力。 關務署提出4大策進作為如下：

1.與防檢署合作嚴查高風險旅客。針對中港澳等違規件數占6成以上的高風險航班入境旅客，於海關免申報檯前綠線區域，與防檢署檢疫犬隊合作加強檢查入境旅客行李，一旦查獲即由防檢署開罰，以達嚇阻效果。

2. 深化情資交流與風險管理，強化人工開箱查驗。藉由防檢署提供邊境及境內查核違規資料，進行分析及風險控管，鎖定高風險進口人及快遞貨物加強查核，提高人工開箱查驗比率，深化跨機關合作，有效攔查不法。

3.優化科技查緝工具。海關迄今已建置129部X光儀檢設備，其中已完成建置5部軌道式X光貨櫃檢查儀，依行政院核定計畫將再建置2部，逐步汰換舊型檢查儀，以提高查緝量能。

4.提升專業培訓。 海關定期舉辦X光儀檢影像判讀等訓練課程，加強相關業務勤前教育，並推動儀檢判讀人員分級制度，分享研討查緝案例，以提升海關同仁查緝技巧及X光影像判讀能力。

